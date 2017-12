Spalletti,Inter imbattuta spiace a tanti

MILANO, 10 DIC - "Vedo molti dispiaciuti per questa prima sconfitta che tarda ad arrivare come se pensassero che sia un incantesimo da spezzare per far tornare nuovamente il cigno un brutto anatroccolo...": è la considerazione - affidata a Instagram - dell'allenatore Inter Luciano Spalletti all'indomani dello 0-0 con la Juve. "Sappiamo però che per adesso la fiaba è un'altra. E' quella in cui sono i gufi a diventare colombe". Infine, complimenti a tutti, "grande prova e fogne vuote anche questa settimana", con riferimento alla frase pronunciata su Jtv da un tifoso bianconero.