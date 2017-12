Italia Team, azzurre curling battute

ROMA, 10 DIC - Si è fermata a un passo dal successo la corsa della formazione azzurra di curling femminile per la qualificazione alle Olimpiadi invernali di Corea. La squadra italiana è stata infatti superata 5-4 nella sfida decisiva con le rivali danesi, che dunque conquistano il pass per i Giochi di Pyeongchang. L'Italia era partita benissimo in questa gara che si annunciava comunque molto dura, portandosi sul 2-0 e poi sul 3-1, prima di subire il ritorno delle danesi, che sono riuscite ad agguantare il 3-3 e poi passare a condurre 3-4. Le azzurre sono costrette a inseguire, si arriva ancora sul pari 4-4-, ma poi le danesi trovano lo spunto decisivo e si portano sul 4-5, risultato finale.