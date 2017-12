Genoa-Atalanta a rischio maltempo domani

GENOVA, 10 DIC - Incombe il pericolo maltempo sulla sfida tra Genoa e Atalanta in programma domani sera alle ore 19 al Luigi Ferraris. Al momento, la Protezione Civile ha emanato un comunicato che annuncia uno stato di allerta Arancione (media intensità) su Genova dalle ore 9 alle ore 23.59 di domani. In questi primi mesi di campionato già in due occasioni l'allerta Arancione su Genova si è incrociata con il campionato: a settembre fu rinviata Sampdoria-Roma mentre a novembre si giocò regolarmente il derby. Le due diverse scelte sono state determinate dalla effettiva presenza di precipitazioni nelle ore precedenti le partite. La società rossoblù è perciò in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione. Novità sono attese nel tardo pomeriggio con aggiornamenti anche domani.