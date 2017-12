Sci: slalom Val d'Isere, vince Hirscher

VAL D'ISERE (FRANCIA), 10 DIC - Il campione austriaco Marcel Hirscher , ottavo dopo la prima manche, ha vinto lo slalom speciale di cdm di val d'Isere in 1.41.94. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.42.33 e terzo lo svedese Mattias Hargin in 1.42.70. Solo 6/o in 1.42.70 il trentino Stefano Gross che era al comando dopo la prima manche e nella seconda ha pagato per le pessime condizioni di gara. In classifica un solo altro azzurro,anche lui trentino: e' Cristian Deville 23/o in 1.44.58 La gara si e' svolta sotto una fittissima nevicata andata avanti per ore, con scorsa a visibilita' e dando superlavoro agli organizzatori per ripulire il fondo della pista che ha comunque presentato varie difficolta'. Per la coppa del mondo uomini comincia ara la lunga trasferta italiana che prevede ben sette gare sino al 29 dicembre tra val Gardena, val Badia Madonna di Campiglio e Bormio.