Sci: Cdm, azzurro Gross in testa slalom val d'Isere

Val d'Isere (Francia), 10 dic - Il trentino Stefano Gross in 49.00 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di val d'Isere. Seguono l'austriaco Michael Matt in 49.19 e lo svedese Andre Myhrer in 49.21. Si gareggia sotto una fitta nevicata, nuvole molto basse e visibilità precaria su una pista ripida e difficile con diverse condizioni di neve sul tracciato che hanno creato problemi a molti atleti. Tra questi anche il campione austriaco Marcel Hirscher che è solo 7/o. Per l'Italia, dopo la prova dei primi trenta migliori atleti, vi sono poi Giuliano Razzoli al momento 23/o in 51.18 e Patrick Thaler 26/o in 51.98. Fuori è invece subito finito l'altotesino Manfred Moelgg che, partito con il pettorale 1, ha sofferto più di altri le condizioni di gara. La seconda manche, alle ore 12,30, si preannuncia tiratissima in quanto i distacchi sono minimi e vi sono ben 13 gli atleti che hanno meno di un secondo di ritardo da Gross.(ANSA).