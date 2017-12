Pugilato, Lomachenko conserva corona

ROMA, 10 DIC - Boxe di altissimo livello ieri notte sul ring del Madison Square Garden, tempio newyorkese della 'nobile arte'. In quello che era stato definito "il match dell'anno", l'ucraino Vasiliy Lomachenko, due ori olimpici in carriera, ha conservato il titolo mondiale Wbo dei leggeri junior battendo il cubano Guillermo Rigondeaux, anche lui due volte olimpionico, per abbandono all'inizio del settimo round. Lomachenko ha dominato, non dando tregua al rivale, che dalla seconda ripresa è apparso in difficoltà per un problema a una mano.