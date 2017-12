Kickboxing, Petrosyan campione del mondo

ROMA, 10 DIC - Pubblico delle grandi occasioni per il ritorno a Firenze di "Oktagon Bellator", gala internazionale di sport da combattimento che ha infiammato migliaia di appassionati del genere con le più grandi stelle mondiali di kickboxing e mma, 15 incontri tra ring e gabbia che hanno visto tra i protagonisti più attesi Alessio Sakara, Armen Petrosyan e Gloria Peritore: nelle Victory World Series Petrosyan ha conservato il titolo mondiale ISKA nei 70 kg regolando in meno di un minuto il romeno Amansio Paraschiv per ko alla prima ripresa con una ginocchiata fulminante. E' andata meno bene a Sakara nella gabbia di Bellator MMA contro il brasiliano Rafael Carvalho valevole per il titolo mondiale degli 84 kg: il campione in carica ha centrato il colpo vincente al primo round, mettendo al tappeto il legionario e conservando il titolo iridato. Nelle Victory World Series trionfo per la beniamina di casa Peritore, che nel prestige fight del primo atto ha battuto ai punti la francese Lizzie Largiliere.