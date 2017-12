Superg St. Moritz, partenza rinviata

St.Moritz (Svizzera), 10 dic - La partenza del secondo superG di cdm donne di St.Moritz è stata rinviata dalle ore 10,30 alle 11 a causa di forti raffiche di vento in quota. Il tracciato era già tanto per questo abbondantemente accorciato abbassando la partenza. Questo superG vale poi anche per la combinata recueperando così quella di venerdì che, sempre per il maltempo che aveva consentito solo al prova di slalom, era stata tata Canda Lea. E' stato deciso - per dare comunque più spazio televisivo alla localita elvetica che si era rifiutata di far recuperare la combinata abbinadola al superg disputato ieri in quanto la gara avrebbe avuto per St. Moritz meno tempo di preziosa presenza tv - di far ripetere la prova di slalom che è così in programma oggi alle 13,30.