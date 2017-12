Nba, vola Houston, boom Harden 48 punti

ROMA, 10 DIC - E' stata la festa dei grandi realizzatori il turno Nba della notte durante il quale si sono giocate dieci partite. La palma del migliore va a James Harden che con i suoi 48 punti ha condotto Houston alla vittoria su Portland per 124-117. A poco sono serviti a Portland i 35 punti messi a segno da Damian Lilland. Grande ritorno alla vittoria per i Cleveland Cavaliers contro Philadelphia e Lebron James in stato di grazia, per lui tripla doppia: 30 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. Bene fra i marcatori della notte anche Danilo Gallinari, andato a segno con 25 punti nella gara che i suoi Los Angeles Clippers hanno vinto contro i Washington Wiazards per 113-112. Ritorno alla vittoria anche per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli (per lui 13 punti) che hanno avuto la meglio sugli Orlando Magic per 117-110. Da segnalare anche le vittorie esterne di Miami Heat su Brooklyn Nets per 101-89, dei Lakers sugli Hornets per 110-99, e quella di San Antonio su Phoenix per 104-101.