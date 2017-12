Italia Team: azzurre curling ko

ROMA, 9 DIC - Le azzurre del curling hanno perso il primo playoff 'olimpico' contro la Cina, ma avranno domani un'altra occasione per partecipare ai Giochi di Pyeongchang. Vittoriose 7-6 questa mattina contro la Lettonia, le azzurre hanno chiuso prime nel gruppo, godendo così della doppia chance per qualificarsi per le Olimpiadi: la prima contro le cinesi è andata bruciata (11-4) e sarà così il match di domani alle 12 contro la Danimarca a decidere il futuro del curling dell'Italia femminile guidata da Violetta Caldart (Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei e Chiara Olivieri le altre azzurre). Anche la nazionale maschile avrà domani una doppia occasione per la qualificazione olimpica: di prima mattina contro la Danimarca si giocherà l'accesso diretto. Se non dovesse andar bene, la squadra tricolore - allenata da Soren Gran e composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin, Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer - si giocherà il tutto per tutto contro la Repubblica Ceca domani pomeriggio.