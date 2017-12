Sci, domani a St.Moritz combinata donne

ST. MORITZ (SVIZZERA), 9 DIC - Nuovo cambio di programma nella cdm donne di sci: la Fis ha comunicato che domani a St.Moritz il superG in programma varrà pure per la combinata recuperando quella non disputata ieri in quanto il superG era stato cancellato per nebbia. In un primo momento era stato comunicato che la gara era definitivamente cancellata dal calendario non potendo venire recuperata con il superG di oggi. Il tutto perchè a St. Moritz non si volevano spendere soldi in premi per due gare quando la tv ne avrebbe ripreso una sola. Così domani alle 10,30 ci sarà il superG già in programma che varrà però anche per la combinata in quanto alle 13.30 si rifarà anche un prova di slalom. Determinante nel cambiare programma salvando la combinata e' stato probabilmente il fatto che da qui alle Olimpiadi il calendario di coppa non prevede altre combinate. Le atlete sarebbero così andate a gareggiare per una medaglia olimpica in una disciplina senza aver fatto prima almeno una gara di coppa.