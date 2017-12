Kostner ai piedi del podio 'sono felice'

ROMA, 9 DIC - Termina ai piedi del podio la splendida rimonta di Carolina Kostner nella terza ed ultima giornata delle Finali di Grand Prix 2017-18 di Nagoya, in Giappone. Nell'atto conclusivo del circuito internazionale che mette l'una contro l'altra le migliori pattinatrici del mondo, la campionessa altoatesina risale dal sesto posto del programma corto fino al quarto finale, chiudendo a quota 214.65, a soli 51 centesimi di punto dal terzo posto occupato dalla canadese Osmond. "Oggi sono entrata in pista senza la volontà di attaccare ma intenzionata a ritrovare la sensazione di leggerezza che ieri, complice la pressione e il nervosismo, avevo un po' perso - spiega la Kostner a fine gara - Scendere oggi sul ghiaccio da prima del gruppo non era facile ma ho tirato fuori un libero di livello molto alto, tecnicamente ma anche per me a livello mentale. Sì, peccato per il podio ma tornare a casa con la voglia di lavorare ancora per colmare questo piccolo gap e raggiungere i prossimi obiettivi forse è la cosa migliore''.