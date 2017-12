Di Francesco, dobbiamo dimostrare tanto

ROMA, 9 DIC - "A che punto è la crescita della mia Roma? Dobbiamo ancora dimostrare tanto, siamo in crescita e finora abbiamo fatto risultati importanti, ma non bastano per dimostrare di essere diventati una squadra veramente forte a livello italiano e internazionale". L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, chiede e si aspetta uno sforzo in più a se stesso e alla sua squadra. "Per dare un giudizio definitivo dobbiamo aspettare, ma siamo sulla strada giusta. Ora non dobbiamo fermarci e dare grande continuità a quello che stiamo facendo. Ripeto, abbiamo fatto qualcosa di importante in Champions League ma non è finita qui, non ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo avere l'ambizione di fare meglio", ha concluso.