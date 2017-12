Pioli "non credo a un Napoli in crisi"

FIRENZE, 9 DIC - "Vero che il Napoli viene da due sconfitte ma ho visto le partite, le prestazioni ci sono state, e poi le grandi sanno sempre reagire. Quindi massimo rispetto, anche se andremo la' per provare a giocarcela". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, aspettando la trasferta di domani al San Paolo: l'obiettivo dei viola à cercare di dare continuità agli ultimi due risultati positivi. "Siamo in crescita e mi auguro di continuare - ha detto il tecnico viola - Di sicuro però domani non servirà una buona fase difensiva bensì ottima, non servirà un buon sviluppo di gioco bensì ottimo. Comunque i miei giocatori sono pronti e convinti. Se Chiesa sarà condizionato dalle voci di mercato? No, lui come sempre sarà dentro la sua squadra, la sua maglia e dentro la partita".