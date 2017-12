Pattinaggio velocità, pass per azzurri

ROMA, 9 DIC - Gli azzurri dell'inseguimento a squadre conquistano un ottimo secondo posto nella prova di coppa del mondo di pattinaggio velocità su pista lunga a Salt Lake City (Usa) e ottengono così il pass per i Giochi invernali di PyeongChang. Il terzetto formato da Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Riccardo Bugari ha fermato il cronometro dopo 3'36″55, a soli 10 centesimi dal Canada vincitore della gara, migliorando di oltre tre secondi il record italiano che detenevano dal 2009 Enrico Fabris, Matteo Anesi e Luca Stefano. L'exploit porta l'Italia al terzo posto del ranking di specialità, blindando definitivamente la partecipazione degli azzurri nell'inseguimento a squadre maschile di Pyeongchang. Per tale prova sono previsti otto posti alle Olimpiadi (con uno però già assegnato per diritto ai padroni di casa della Corea del Sud) e in cui gli azzurri possono vantare una tradizione invidiabile, con l'apice raggiunto grazie all'oro olimpico di Torino 2006.