Spalletti, cerco risultato non risposte

MILANO, 9 DIC - "La Juve è un pò la rivale di tutti, perché quasi tutti hanno perso contro di loro per cui c'è del margine per potersi migliorare. Non dobbiamo farci ingannare da quella che è la classifica attuale, perché giochiamo contro la squadra che ha vinto gli ultimi sei scudetti". Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti mette in guardia i nerazzurri che questa sera affronteranno la Juve a Torino. "E' una sfida con una storia e un sentimento particolari - continua l'allenatore in un'intervista rilasciata ieri a Premium Sport ad Appiano Gentile e mandata in onda oggi -, soprattutto per i sostenitori delle due squadre. Diventa un risultato particolare per chi poi lo porta a casa per cui dobbiamo farci trovare pronti, non andare lì in cerca di risposte da questa partita. Noi ormai abbiamo le nostre certezze, quindi dobbiamo andare a giocarci la gara cercando di portare a casa il miglior risultato possibile".