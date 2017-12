Oddo, errore sottovalutare il Benevento

UDINE, 09 DIC - "Sottovalutare la partita di domani sarebbe l'errore più grave". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo, nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara di domani con il Benevento, che arriva a Udine 'caricato' dal pareggio con il Milan. "E' quello che dico ai ragazzi da una settimana a questa parte - ha aggiunto Oddo - andiamo a incontrare una squadra organizzata che gioca un bel calcio e mette in difficoltà chiunque. Sarà la partita più difficile per diversi motivi, per il primo punto conquistato, perché hanno voglia di dimostrare e un bisogno estremo di punti, si muovono bene in campo. Bisogna essere più che perfetti, altrimenti la partita non la si vince. Domani la testa conterà molto più di tutto". L'Udinese è reduce dalla vittoria di lunedì a Crotone e domani Oddo, tolto Angella finito nella lista degli indisponibili insieme a Behrami, potrebbe scegliere di ricalcare in buona parte quella formazione.