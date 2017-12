Basket: Nba, Indiana-Cleveland 106-102

ROMA, 9 DIC - I Pacers rovinano la festa a LeBron James e ai suoi Cavs. A mettere fine alla striscia positiva di 13 vittorie consecutive ci pensa un super Oladipo: 33 punti impreziositi dalla tripla che sigilla il successo. Toronto passa a Memphis e sale al secondo posto solitario a Est. Zach Randolph porta a scuola Cousins e Davis e regala alla sua Sacramento la vittoria al supplementare a New Orleans. Bene Milwaukee e Denver. Chicago rialza la testa dopo 10 sconfitte di fila. Gli Spurs sono i soliti: battono 105-102 Boston, la squadra arrivata in Texas col miglior record Nba, e lo fanno nel segno di Ginobili. La sua tripla, quella di un fenomeno di 40 anni, entra, nel finale in volata, Ecco i risultati delle partite giocate nella notte: Indiana-Cleveland 106-102 Memphis-Toronto 107-116 New Orleans-Sacramento 109-116 Milwaukee-Dallas 109-102 Charlotte-Chicago 111-119 Orlando -Denver 89-103 San Antonio-Boston 105-102 Detroit-Golden State 98-102