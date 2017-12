Sci:Gigante Val d'Isere,vince Pinturault

VAL D'ISERE (FRANCIA), 9 DIC - Come lo scorso anno, lo slalom gigante di Val d'Isere e' stato vinto in 1.51.18 dal francese Alexis Pinturault, 26 anni e ventesimo successo. Secondo il tedesco Stefan Luitz in 1.51.46 e etrzo, dopo un paio di piccoli errori, l'austriaco Marcel Hirscher in 1.51.72. Per l'Italia il migliore e' stato ancora una volta il veterano altoatesino Florian Eisath ma solo 12/o in 1.53.57, Poi vi sono, con una prova davvero modesta, Giovanni Borsotti 18/o in 1.53.99, Luca De Aliprandini 19/o in 1.54.21, Roberto Nani 23/o in 1.54.59 , Manfred Moelgg 247 in 1.54.62. e Riccardo Tonetti in 1.55.29. Domani nella localita' francese e' in programma uno slalom speciale.