Sci: Flury vince primo Superg St.Moritz

ST. MORITZ (SVIZZERA), 9 DIC - La svizzera Jasmine Flury in 1.02.59 - 24 anni e mai prima un podio in carriera - ha vinto a sorpresa il primo superG di St. Moritz. Seconda la sua connazionale Michelle Gisin in 1.02.69 e terza Tina Weirather del Liechtenstein con il tempo di 1.02.75. Miglior azzurra con un bel quarto tempo e' stata Federica Brignone in 1.02.93. Poi,a conferma del suo stato di forma, c'e' Johanna Schnarf 7/a in 1.03.27. Piu' indietro Nadia Fanchini in 1.04.80. Si e' gareggiato con 12 gradi sopra zero e con fortissime raffiche di vento che hanno favorito alcune atlete e danneggiato altre. Tra queste probabilmente anche Sofia Goggia, partita dopo una delle varie interruzioni proprio per il vento. E' finita fuori anche la campionessa locale Lara Gut mentre anche le statunitensi Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin sono state protagoniste di una prova opaca. Domani a St. Moritz e' in programma un altro superG.