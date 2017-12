A Trieste 1/a edizione corsa del ricordo

ROMA, 9 DIC - Lo start sarà dato domani mattina alle 9.30 dalla stupenda Piazza dell'Unità d'Italia. Trieste è pronta a vivere una splendida giornata di sport in occasione della 1^ edizione della Corsa del Ricordo, la manifestazione organizzata da Asi in collaborazione con l' Apd Miramar e sotto l'egida della Fidal, nata per commemorare la tragedia delle Foibe e dell'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate. All'iniziativa, che fa seguito al successo ottenuto da analogo evento nelle 4 edizioni che si sono svolte a Roma, ha aderito il Comune di Trieste, che ha sostenuto l'organizzazione e sposato la finalità. Non sono mancati inoltre prestigiosi riconoscimenti come quello giunto dalla Camera dei Deputati che ha inteso patrocinare la manifestazione. E a sottolineare il valore storico della Corsa del ricordo è giunta l'adesione di molte delle Associazioni degli esuli.