Ulivieri 'sosterremmo Tommasi candidato'

ROMA, 09 DIC - "Se abbiamo individuato un nome per il dopo-Tavecchio? No, noi abbiamo individuato le caratteristiche: competenza e affidabilità. Tommasi? Noi lo sosterremmo. A guardarsi in giro non è che si trovi tantissima roba...". Lo dice il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, entrando al consiglio federale al cui ordine del giorno figura l'approvazione della proroga del commissariamento della Lega di A. "Penso che oggi approveremo la proroga al commissariamento della Lega di A - ha confermato il vicepresidente federale - fa piacere vedere che tutte le componenti ci sono. E fa piacere constatare che il gioco, anche divertente per qualcuno, di sparare sulla croce rossa, ora sia rientrato. Se il Coni ci può ancora commissariare? L'atteggiamento del Coni lo capisco sempre meno, è imprevedibile. Noi siamo sempre stati coerenti perché pensiamo che sia un dovere restare al nostro posto".