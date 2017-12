Rally: scatta la Ronde di Gioiosa Marea

ROMA, 9 DIC - La 5^ Ronde di Gioiosa Marea entra nel vivo. L'appuntamento di fine stagione organizzato con il consueto indomabile entusiasmo dalla Scuderia CST Sport, sempre attenta agli aspetti promozionali legati allo spettacolo dei rally. Oggi e domani le due giornate clou. Le verifiche, le ricognizioni, il parco partenza e la presentazioni di equipaggi e vetture animeranno la ridente Gioiosa Marea. Dopo le operazioni preliminari, gli equipaggi porteranno le auto nella centrale Via Umberto I, dove dalle 17 si potranno ammirare le macchine da corsa che attenderanno così la Cerimonia di presentazione di auto ed equipaggi prevista alle 19. L'agonismo toccherà la vetta dalle 7 di domenica quando in via Forzano i concorrenti inizieranno a fare i conti con il cronometro e si sfideranno lungo i quattro passaggi sulla prova speciale "Gioiosa Marea" un tracciato ad alta emozione, spettacolare ed impegnativo. Le quattro prove speciali saranno intervallate da tre riordinamenti e quattro assistenze.