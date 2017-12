Sci: tv solo 1 giorno, niente combinata

ST.MORITZ (SVIZZERA), 9 DIC - Il superg di cdm di oggi a st. Moritz non vale anche per la combinata di ieri: gli organizzatori non pagano un doppio premio di gara in una sola giornata avendo in cambio pero' un solo giorno di riprese tv e dunque di promozione turistica. La Fis ha accettato la spiegazione e la combinata è stata cancellata definitivamente. Ieri era in programma la combinata tra una manche di slalom e un superG. Ma per il maltempo era stato disputato solo lo slalom, con conseguenti riprese tv solo di questa prova. Così si era pensato di far valere il superG di oggi non solo come gara a sé stante ma anche per la combinata. Ma gli svizzeri si sono opposti con successo. Insomma nello sci nulla può accadere senza copertura Tv.