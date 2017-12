Sci: Val d'Isere, in testa Hirscher

VAL D'ISERE (FRANCIA), 9 DIC - L'austriaco Marcel Hirscher in 56.74 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Cdm di Val d'Isere. Secondo e' il tedesco Stefan Luitz in 56.84 e terzo il francese Alexis Pinturault in 56.86. Miglior azzurro con l'8/o tempo in 57.57 e' l'altoatesino Florian Eisath . Per l'Italia - dopo la prova dei primi trenta atleti - ci sono poi Manfred Moelgg al momento 13/o in 58.12 e Luca De Aliprandini 15/o in 58.14. Piu' indietro il bolzanino Riccardo Tonetti in 58.53 e Roberto Nani in 59.04. Si gareggia con cielo coperto e nove gradi sotto zero sulla ripida e molto impegnativa pista dello Stade Olympique de Bellevarde. Seconda manche alle ore 12,45.