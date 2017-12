Al Motor Show scende in pista Cairoli

ROMA, 9 DIC - E' partito alla grande il week end dei rally al Motor Show 2017, pienone di pubblico e grandi numeri sull'Area 48 Motul Arena. Andrea Dalmazzini su Ford Fiesta ha vinto il Trofeo Italia Rally R5, il Campione Italiano Rally Terra in finale ha battuto il bergamasco Alessandro Perico su Skoda Fabia, secondo sul podio. Dalmazzini ha avuto la meglio in semifinale sul 10 volte Campione Italiano Rally Paolo Andreucci su Peugeot 208 T16, rallentato da un problema tecnico che ha chiuso poi al 3° posto. E oggi arrivano le star internazionali per le prime sfide mozzafiato sulle auto provenienti dalle scene mondiali, con cui si contenderanno il "Trofeo Pucci Grossi" la tradizionale sfida in notturna del "Memorial Bettega" sul tracciato misto terra/asfalto ricavato nell'Area 48 Motul Aena. Sarà al volante di una Hyundai i20 WRC Tony Cairoli, il 9 volte Campione del Mondo di Motocross che torna al Motor Show, il finlandese Teemu Sunien su Ford Fiesta WRC, poi i giovanissimi figli d'arte Kalle Rovampera e Oliver Solberg