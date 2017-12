Crotone: Zenga "Obiettivo salvezza"

CROTONE, 8 DIC - "La salvezza è il nostro obiettivo ed il Crotone ha una precisa identità che non bisogna modificare. La situazione non è drammatica. c'è stato uno scossone che forse ha destabilizzato l'ambiente. Ci metteremo al lavoro per ricompattare il gruppo e per mantenere la categoria". Così Walter Zenga, neo allenatore del Crotonese in conferenza stampa. Il neotecnico, che domenica sarà in panchina a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha voluto ringraziare Davide Nicola "per il lavoro straordinario che ha fatto qui e che non sarà mai dimenticato: il mio desiderio è fare lo stesso". Zenga annuncia che i moduli su cui é impostata la squadra non saranno stravolti: "Subentrare in panchina significa farlo con normalità, senza cercare alchimie strane. Per questo non ci sarà alcuno stravolgimento".