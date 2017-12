Boxe: Lomachenko-Rigondeaux, supersfida

NEW YORK, 8 DIC - "Questo match sarà un massacro, e la gente deve saperlo. E a dovermi preoccupare non sarò certo io". "Non posso dire con certezza che lo metterò Ko, ma una cosa è sicura: uscirà dal ring distrutto". Al di là delle roboanti dichiarazioni dei protagonisti, tipiche della vigilia di un Mondiale pugilistico, rimane il fatto che la sfida di domani notte sul ring del Madison Square Garden tra i due volte campioni olimpici Vasyl Lomachenko, ucraino, e Guillermo Rigondeaux, cubano, è ciò che di più interessante la boxe possa proporre in questo momento. Si affrontano due stelle della 'nobile arte' di oggi, uno dei quali, Rigondeuax, salito di due categorie (dai supergallo ai superpiuma) pur di combattere contro il rivale che voleva da sempre. Campioni così non sono popolari come meriterebbero solo perché questa è l'epoca del pugilato delle pay tv, ma al di là dei pesi, sono la dimostrazione vivente che sul ring si può dare spettacolo pur non essendo dei colossi. Intanto al Madison è annunciato il tutto esaurito.