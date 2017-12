Guardiola "Io e Mourinho gemelli"

ROMA, 8 DIC - "Qualunque cosa accada, la Premier non si deciderà domenica": così il tecnico del City, Pep Guardiola, a due giorni dal derby di Manchester. "Domenica non si vince la Premier, resta solo una partita importante e non sarà decisiva, comunque vada. Il campionato è una maratona e non abbiamo ancora raggiunto metà strada. Andare all'Old Trafford sarà comunque un piacere, io alleno per giocare questo tipo di partite", dice Guardiola che poi, parlando del diretto rivale, aggiunge di "avere la stessa ossessione nel cercare di vincere trofei. In questo siamo gemelli e tra di noi c'è un rapporto corretto". Domenica si affronteranno due stili opposti di gioco, due modi diversi di vedere il calcio ma "questa è la bellezza di questo sport", ha spiegato Pep che non si dice preoccupato di mantenere il record di vittorie in Premier, che resiste da 13 anni, perché "se ci concentriamo su questo, sbagliamo". Né penserà alla differenza di otto punti che li separa in classifica, "dato che la strada è ancora lunga".