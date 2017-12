Tennis:Nadal e Muguruza atleti anno ITF

ROMA, 8 DIC - Gli spagnoli Rafa Nadal e Garbine Muguruza sono gli "atleti dell'anno' per l'ITF, la Federazione internazionale del tennis. Per il 31enne mancino di Manacor si tratta del terzo riconoscimento in carriera, mentre è la prima volta per la 25enne regina di Wimbledon. Era dal 1998 - quando l'onore toccò agli statunitensi Pete Sampras e Lindsay Davenport - che i Campioni del Mondo ITF sono originari dello stesso Paese. La 'racchetta d'oro' del tennis si basa su un sistema che considera tutti i risultati ottenuti nell'anno solare, dando ovviamente un peso maggiore alle performance ottenute nei tornei dello Slam e nelle due competizioni a squadre per nazioni, Coppa Davis e Fed Cup. Nel doppio il riconoscimento è andato al polacco Lukasz Kubot e al brasiliano Marcelo Melo, mentre tra le donne premiata la coppia formata dalla cinese di Taipei Chan Yun-Jan e dalla svizzera Martina Hingis, che ha recentemente annunciato il proprio ritiro.