Calcio: Spalletti "alla Juve toglierei Allegri,il più bravo"

MILANO - ''Chi toglierei alla Juventus? Mi piacciono i miei giocatori ma toglierei Allegri. Magari per mangiarci a cena del cacciucco a Calafuria, sotto Livorno. E' lui il più forte, è il più bravo di tutti nell'interpretare le partite. E' stato innovativo nel cambiare repentinamente. La sua squadra sa cambiare faccia e modulo nella stessa partita''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, elogia Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro la Juventus a Torino. Una sfida in cui i nerazzurri dovranno farsi trovare pronti ''dal punto di vista della personalità e dell'autorità sia per l'avversario che per lo stadio in cui giochiamo. Dobbiamo avere delle reazioni forti a tutto ciò che propongono''. Borja Valero tornerà a giocare nel ruolo di trequartista, Vecino è recuperato e Spalletti dovrebbe affidarsi all'undici che gli ha dato maggiori garanzie.