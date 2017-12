Duma contro Cio,verdetto discriminatorio

MOSCA, 8 DIC - La Duma ha approvato all'unanimità una dichiarazione ufficiale in cui condanna la decisione del Cio di escludere dai prossimi Giochi invernali di PyeongChang la squadra olimpica russa a causa dello scandalo doping. La camera bassa del parlamento russo ha definito il verdetto del Cio "discriminatorio e infondato". Secondo la Duma, "il divieto di rappresentare alle gare il proprio paese limita i diritti dell'atleta come uomo e cittadino" e "ciò è umiliante per ogni sportivo che è fiero di potersi esibire per il proprio paese".