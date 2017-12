Roma: Monchi, ora battiamo il Chievo

ROMA, 8 DIC - Rinvia il giudizio sul cammino della Roma in Champions League, rimanda il discorso legato a una possibile trattativa per il rinnovo di Di Francesco con il quale c'è un ''rapporto solido''. Prende tempo Monchi, sembra farlo per capire meglio quanto è cresciuta la squadra giallorossa sotto la guida dell'allenatore abruzzese. E "la prova del nove", come la chiama lui, arriverà domenica nella sfida di campionato sul campo del Chievo. "Prima di esprimermi devo vedere come va la partita di Verona. Dopo dirò la mia, e questo perché tutti sappiamo che nel passato dopo un successo a Roma ci si è montati la testa. Di Francesco ripete spesso questa cosa perché è vera" sottolinea il ds della Roma. "Se saremo capaci di fare una buona partita e vincere allora sarò più contento che dopo la vittoria col Qarabag perché credo sarebbe uno step importante per la crescita della società".