Roma: Strootman, ora testa al Chievo

ROMA, 08 DIC - "Abbiamo fatto il nostro dovere in Champions ma ora non conta più. Sicuramente portiamo con noi una buona sensazione, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato. La gara più importante adesso è con il Chievo". Così il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, in vista della trasferta di domenica. L'olandese sottolinea che "a Verona è sempre difficile, ci ricordiamo la gara dell'anno scorso (finita 5-3 per i giallorossi, ndr). Anche se si gioca alle 12:30 non deve essere una scusa. Dobbiamo dare tutto per portare a casa i tre punti, noi siamo forti, noi siamo la Roma". Riguardo al gruppo in testa alla classifica Strootman ha le idee chiare: "Questo è un campionato sicuramente molto equilibrato, con cinque squadre che vanno a passo di record".