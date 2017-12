Mondiale motocross 2018 a Ottobiano

ROMA, 8 DIC - L'edizione 2018 del MXGP di Lombardia si terrà per il secondo anno consecutivo presso il circuito di Ottobiano Motorsport, dove il mondiale motocross ha debuttato lo scorso giugno, con grande soddisfazione del promotore globale Youthstream e dell'organizzatore italiano Stefano Avandero (già proprietario di Maggiora Park) che ha rinnovato l'accordo fino al 2021. Tra gli obiettivi di Avandero quello di riaprire il Maggiora Park e di far tornare quanto prima il Gran Premio d'Italia sul tracciato del Mottaccio del Balmone. "Portare il Mondiale a Ottobiano nel 2017 - le parole di Avandero - è stato una vera e propria sfida e un grande successo. Sto lavorando per fare ancora meglio e, dal lato sportivo, sono orgoglioso di avere due grandi campioni del mondo in carica, che rappresentano ancora una volta l'eccellenza italiana nello sport: Tony Cairoli e Kiara Fontanesi, 14 titoli mondiali in due, che potremo vedere in azione nella tappa del MXGP di Lombardia''.