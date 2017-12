Sci: nebbia, cancellato superg St.Moritz

ST.MORITZ (SVIZZERA), 8 DIC - Il superG della combinata di cdm donne di St. Moritz e' stato cancellato per il maltempo: un forte banco di nebbia ne ha infatti impedito lo svolgimento. Stamani, anticipandola a causa della nebbia rispetto al supergigante previsto originariamente, c'era stata la prova di slalom speciale. Ma poi la situazione non è migliorata e la gara di superg e' stata cosi' annullata. Domani e dopodomani sono in programma due supergigante. Si sta cosi' valutando se il superG di domani possa valere anche per il superG di combinata insieme allo slalom speciale svoltosi stamani