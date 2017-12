Sci:combinata St Moritz, Shiffrin avanti

ST. MORITZ (SVIZZERA), 8 DIC - Dopo la prova di slalom speciale, la statunitense Mikaela Shiffrin e' al comando della combinata di coppa del mondo di St. Moritz in 42.53. Seguono le svizzere Wendy Holdener in 42.92 e Michelle Gisin in 43.74. Migliore azzurra, dopo la partenza delle prime trenta atlete, e' Federica Brignone 6/a in 43.96. Piu' indietro ci sono Marta Bassino, al momento 10/a in 44.50, Johanna Schnarf 15/a in 45.13 e Sofia Goggia 16/a in 45.14. Ancora piu' indietro Nicol Delago In 46.48 mentre fuori e' invece finita Federica Sosio. Con un consistente ritardo di 3 secondi e 33 centesimi ha chiuso poi anche la campionessa Usa Lindsey Vonn. Alle ore 13 e' in programma la decisiva prova di supergigante che e' stata posticipata a quella di slalom per la presenza di nebbia in quota.