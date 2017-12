Ghiaccio:gran prix,Kostner 6/a nel corto

ROMA, 8 DIC - Podio ancora possibile ma qualche leggera incertezza per Carolina Kostner nella seconda giornata delle Finali di Grand Prix 2017-18 di Nagoya, in Giappone. Nell'ultimo atto del circuito internazionale che mette l'una contro l'altra le migliori pattinatrici del mondo, la campionessa altoatesina realizza un programma corto da 72.82 punti (35.36 di valutazione tecnica e 37.46 per i components) che le vale la sesta piazza provvisoria. Nulla di irreparabile, soprattutto perché il terzo posto occupato da Satoko Miyahara resta lontano meno di due punti, e le possibilità di vedere Kostner ancora sul podio, come in tutte e quattro le sue precedenti partecipazioni in carriera nelle Finali di Grand Prix, restano intatte. Sulle note di "Ne me quitte pas", Kostner ha mostrato la solita eccezionale interpretazione, pagando invece un punteggio tecnico non elevatissimo. Domani comunque ha la possibilità di rimontare.