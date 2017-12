Golf: Garcia sul trono d'Europa

ROMA, 8 DIC - Sergio Garcia si aggiudica il titolo di "Hilton European Golfer of the year 2017". E' lui il miglior giocatore dell'anno sul circuito europeo. Un riconoscimento straordinario per lo spagnolo che chiude il suo anno magico sul trono d'Europa. "Ricevere questo premio - le parole dello spagnolo -, è un vero onore. Essere riuscito ad avere la meglio su fuoriclasse del calibro di Tommy Fleetwood, Justin Rose, Jon Rahm e Tyrrell Hatton è davvero qualcosa d'incredibile. Sono giocatori fantastici che hanno terminato la stagione nelle prime cinque posizioni della Race to Dubai. Una dimostrazione di quanto sia diventato competitivo gareggiare sull'European Tour. Speriamo che l'Europa riesca a dimostrare il suo valore anche durante la Ryder Cup di settembre a Parigi". Lo scettro di miglior giocatore sull'European Tour per Garcia rappresenta il sigillo di un'annata da incorniciare.