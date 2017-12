Nba: Houston vince e si conferma leader

ROMA, 8 DIC - Quattro le partite del campionato Nba di basket giocate nella notte italiana. Ancora una vittoria (l'ottava) per Houston che vince in casa di Utah 112-101 trascinata dai suoi leader, James Harden (29 punti) e Chris Paul (18 punti, 13 assist e 9 rimbalzi) e si conferma leader della Western Conference rimane Houston. Vittoria all'ultimo secondo per i Los Angeles Lakers in casa di Philadelphia: decisiva la tripla di Brandon Ingram (21 punti per lui) che fissa risultato sul 107-104 per il quintetto californiano. Seconda sconfitta di fila invece per Philadelphia nonostante i 33 punti di Joel Embiid e la tripla doppia di Ben Simmons (12 punti, 13 rimbalzi e 15 assist). A Città del Messico sconfitta per Oklahoma superata 100-95 da Brooklyn. Non sono bastati i 31 punti di Russell Westbrook per avere la meglio sui Nets. Vittoria per Washington sul parquet di Phoenix 109-99. Per i Wizard ancora una grande prova di Bradley Beal, autore di 34 punti.