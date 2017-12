Mondiali paralimpici nuoto, Italia 3/a

ROMA, 8 DIC - "E' un traguardo storico. Orgogliosi del team azzurro, fatto di campioni e grandissimi professionisti". così il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, commenta la conclusione dei mondiali di nuoto paralimpico di Città del Messico, dove l'Italia ha chiuso al 3/o posto nel medagliere con 38 medaglie complessive (20 oro, 10 argenti e 8 bronzi), alle spalle di Cina (56 medaglie) e Stati Uniti (54). "Questo raggiunto dagli azzurri del nuoto paralimpico a Mexico City, è un traguardo storico - le parole di Pancalli che oggi pomeriggio sarà a Fiumicino insieme al Presidente FINP Roberto Valori per accogliere il rientro della Nazionale -. Mai eravamo saliti così in alto a una rassegna mondiale. Sono emozionato per questi risultati e orgoglioso dell'autorevolezza messa in campo da questi campioni. Congratulazioni vivissime ai ragazzi, mai sazi di medaglie, per aver mostrato un piglio e una personalità non comuni, e all'intero staff tecnico, esempio di professionalità che il mondo ci invidia".