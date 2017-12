Basket: Eurolega, Milano ko in casa

ASSAGO (MILANO), 7 DIC - La classe senza limiti di Shved fa passare un triste Sant'Ambrogio all'Ax Milano e al suo pubblico. Immarcabile, incontenibile, fuori categoria con 29 punti (11/17 al tiro): un assolo degno della Scala, a poche ore e pochi chilometri dal grande spettacolo della Prima. È infatti il capocannoniere dell'Eurolega a dare all'Olimpia il veleno con cui la squadra di Pianigiani perde pian piano la lucidità necessaria per vincere a questo livello e dare la linfa vitale al Khikmi, corsaro al Forum 71-77. Non riuscire a contenere il russo in difesa fa perdere certezze in attacco a Milano che finisce così per dilapidare pian piano quel vantaggio di 12 punti costruito senza sbavature. Ma non c'è antidoto su Shved: in penetrazione, dall'arco, persino da 9 metri (una tripla irreale che respinge il tentativo di rimonta di Milano a -6, sul 65-71). Milano (3-8) incassa la terza sconfitta consecutiva, il Khimki invece vola nelle zone nobili della classifica (7-4): d'altronde con uno Shved così diventa tutto più facile.