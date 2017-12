Nuoto: Mondiali paralimpici,2 ori Italia

ROMA, 7 DIC - Ancora due medaglie d'oro per la nazionale italiana di nuoto paralimpico impegnata nei Mondiali in Messico. Efrem Morelli ha vinto i 150 misti SM3. Dopo la splendida gara di martedì, dove il cremonese aveva vinto l'oro nei 50 rana, l'azzurro ha stupito ancora. Morelli ha lottato a lungo con il beniamino del pubblico di casa, il messicano Marquez, ma alla fine ha prevalso chiudendo con il tempo di 2'46''90. Non c'è stata storia nella gara dei 100 dorso S1 di Francesco Bettella: infatti l'ingegnere padovano, in testa per tutta la gara, non ha lasciato speranze ai due Karypidis e Tsaousis, rispettivamente argento e bronzo. Bettella aveva già vinto un oro nei 50 dorso (1'13''06): "sono felice, è stata una bella gara e sono contento perché questi due ori arrivano in una stagione faticosa come quella post olimpica. Ringrazio la Padova Nuoto che mi ha messo a disposizione la piscina per allenarmi". Con quelle ottenute da Morelli e Bettella, sale a 17 il numero degli ori italiani in questi Mondiali di nuoto paralimpico.