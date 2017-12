Olimpiadi: 'Usa impazienti partecipare'

WASHINGTON, 7 DIC - "Gli Stati Uniti sono impazienti di partecipare alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. La protezione degli americani e' la nostra massima priorità e siamo impegnati con i sudcoreani e altri paesi partner per la sicurezza dei luoghi". Lo ha scritto sul proprio account Twitter la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders indicando il messaggio come un "aggiornamento". Poco prima in sala stampa aveva affermato che "nessuna decisione ufficiale e' stata presa" riguarda alla partecipazione degli Usa a Pyeongchang.