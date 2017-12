Genoa: Perin "ci siamo sbloccati"

GENOVA, 7 DIC - "Ci siamo sbloccati mentalmente, abbiamo capito che i nomi non contano ma che dobbiamo lottare per la salvezza". Mattia Perin, con Adel Taarabt ospite del Genoa Temporary Store di Sestri Ponente per firmare autografi, svela il segreto del nuovo Genoa che con Ballardini in panchina, ha conquistato 7 punti in tre gare in campionato e superato il turno di Coppa Italia. "L'importante sarà continuare ad avere fame di punti e di vittorie per non rischiare di ritrovarci nuovamente nel baratro - ha spiegato Perin -. Questo atteggiamento difensivo ci ha reso più granitici, dobbiamo difenderci tutti assieme per ripartire e far arrivare palle pulite agli attaccanti, questo è stato il nostro cambio di mentalità".