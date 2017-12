Fip conferma revoca scudetti a Siena

FIRENZE, 7 DIC - La Corte di appello della Federazione italiana pallacanestro ha rigettato il reclamo della Mens Sana Basket avverso la revoca di tutti i titoli vinti fra il 2012 e il 2013. Si tratta di due scudetti, due coppe Italia e una supercoppa italiana. La Corte ha respinto anche i ricorsi degli ex dirigenti biancoverdi Ferdinando Minucci (radiato), Olga Finetti e Cesare Lazzeroni (inibiti per tre anni). Respinto anche il ricorso della Polisportiva Mens Sana, all'epoca dei fatti socio di maggioranza della sezione basket, il cui presidente, Antonio Saccone, ha commentato: "Coerenza nell'incoerenza. Il tribunale della Fip aveva già dato vita ad una sentenza assurda il 25 ottobre non tenendo conto di quanto ribadito dal Coni: era quindi difficile che la Corte d'appello rivoltasse la sentenza. Ci appelleremo al collegio di garanzia dello sport per difendere i diritti di una città intera e del suo patrimonio sportivo. I titoli sono stati conquistati regolarmente sul campo e non c'è legame con i reati tributari e fiscali".