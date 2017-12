Atletica:Europei cross,azzurri ambiziosi

ROMA, 7 DIC - Da Chia 2016 a Samorin 2017. Dalla Sardegna alla Slovacchia. Il teatro degli Europei di corsa campestre sarà la cittadina a 20 km da Bratislava, con le iscrizioni che hanno raggiunto quota 576 atleti di 37 Nazioni. Nel dettaglio spiccano i 111 nomi della gara junior maschile che vedrà correre le casacche di ben 31 Paesi. L'Italia Team decollerà per Samorin domani, con una squadra composta da 36 atleti (18 uomini e 18 donne) dopo la defezione dell'infortunato Samuele Dini. Gli azzurri soggiorneranno in una struttura ricettiva vicina al percorso di gara, ovvero i prati all'interno dell'ippodromo che caratterizza il vasto complesso sportivo cittadino. Tra gli azzurri alcuni medagliati della scorsa stagione: il bronzo Yeman Crippa capitano della squadra under 23 campione d'Europa, con Lorenzo Dini e Yohanes Chiappinelli, argento junior nel 2016. Tra le donne Christine Santi bronzo under 23. Novità di questa edizione è l'inserimento della staffetta mista (2 uomini e 2 donne) che sarà l'atto conclusivo della rassegna.