Rugby: Zebre-Gloucester,sfida da vedere

PARMA, 7 DIC - Sabato sfida 'ovale' da non perdere al Lanfranchi di Parma tra Zebre e gli inglesi del Gloucester. La gara, valida per il terzo turno di Challenge Cup, vedrà i bianconeri affrontare per la prima volta in stagione un avversario inglese. Così la città ducale è pronta alla classica invasione dei tifosi inglesi, del club al momento secondo in classifica nella Premiership. Per l'occasione sono tante le iniziative collaterali che la società zebrata ha ideato per vivere insieme un grande evento. Tornerà a Parma per la seconda volta il Museo del Rugby di Artena, e una Una selezione di maglie verrà esposta nell'atrio della tribuna nord del Lanfranchi, visibile ad ingresso libero. Fra le altre, sarà possibile ammirare le maglie di sei campioni del mondo con l'Inghilterra nel 2003: Jonny Wilkinson, Lawrence Dallaglio, Martin Johnson, Jason Robinson, Will Greenwood e Mark Regan. Non mancheranno anche le proposte per chi vorrà vivere anche un'esperienza eno-gastronomica a Parma, città creativa della gastronomia Unesco.