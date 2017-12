Calcio: Copa Sudamericana, andata all'Independiente

L'andata della finale di Copa Sudamericana ha visto il successo dell'Independiente che, in rimonta, ha battuto i brasiliani del Flamengo per 2-1. Allo Stadio Libertadores de America, davanti ad oltre 50.000 spettatori, il Flamengo passa per primo in vantaggio con una rete di Rever all'8'. Al 28' il pareggio di Gigliotti. Nella ripresa (8') il gol del successo argentino lo realizza Meza, con una conclusione al volo. Il ritorno, mercoledì prossimo, al Maracanà, tana del Flamengo. L'anno scorso il trofeo era stato assegnato d'ufficio al Chapecoense, decimato in un incidente aereo. (ANSA).