Euro 2020: nessuna partita a Bruxelles

GINEVRA, 7 DIC - Non vi sarà alcuna gara dell'Europeo 2020 a Bruxelles. Le quattro partite previste nella capitale belga si disputeranno a Londra, nello stadio di Wembley, che già deve ospitare semifinali e finale. L'esecutivo Uefa, riunito oggi a Nyon, ha preso la decisione di rinunciare ad organizzare partite a Bruxelles, in quanto non vi e' alcuna garanzia che i lavori per il nuovo stadio siano ultimati in tempo. "Bruxelles aveva fino ad oggi per fornirci le garanzie che lo stadio sarebbe stato costruito in tempo. Non e' stata in grado di garantirlo. Non siamo nemmeno sicuri che lo stadio sarà costruito. Una decisione in merito e' attesa il 31 gennaio", ha spiegato il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin. "In queste condizioni, secondo i nostri esperti, l'Uefa avrebbe incorso grossi rischi aspettando", ha aggiunto il massimo dirigente Uefa, precisando che il comitato esecutivo ha preso la decisione "all'unanimità".